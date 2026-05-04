ثوران أكثر البراكين نشاطاً في الفلبين

قالت السلطات الفلبينية، أمس، إن أكثر البراكين نشاطاً في البلاد قد ثار وغطى القرى المحيطة به بالرماد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن السلطات قولها إن 52 قرية حول بركان مايون في إقليم ألباي، على بُعد 330 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة مانيلا، تضررت، بينما بدأ تدفق الحمم البركانية إلى أسفل سفح الجبل.

وحذّر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، السكان من احتمال حدوث انهيارات صخرية أو أرضية، أو حتى انهيارات جليدية، أو حدوث نوافير بركانية، إضافة إلى انفجارات متوسطة الحجم، وكان ثوران بركان مايون الأكثر عنفاً عام 1814، حيث لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم، ودفنت بلدة بأكملها تحت الطمي البركاني.