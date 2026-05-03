ترامب لقناة "كان" الإسرائيلية: درست المقترح الإيراني وهو غير مقبول بالنسبة لي

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، في مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية قائلاً: "لقد درست المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول بالنسبة لي".

وأضاف رئيس الولايات المتحدة أن "المعركة تتقدم بشكل ممتاز". وعلاوة على ذلك، جدد ترامب دعوته للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لمنح عفو لبنيامين نتنياهو، قائلاً: "إنه رئيس وزراء في وقت حرب. إسرائيل لم تكن لتوجد لولاي أنا وبيبي، بهذا الترتيب. أنتم بحاجة إلى رئيس وزراء يمكنه التركيز على الحرب وليس على الترهات".

وكان ترامب قد صرح يوم الجمعة الماضي في حديث مع الصحافيين خارج البيت الأبيض بأن "الإيرانيين يريدون إبرام صفقة لكنني لست راضياً عما اقترحوه".

وأشار إلى أن المقترح المقدم من الجانب الإيراني يتضمن "أشياء لا يمكنني الموافقة عليها". كما أعرب الرئيس عن رضاه عن الحصار البحري الذي فرضه على إيران قائلاً: "لو غادرنا الآن لكان ذلك انتصاراً كبيراً، لكننا لا نريد ذلك، نحن ندير مفاوضات".