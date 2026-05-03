مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن قواته ردت على إلقاء حجارة نحوها بالرصاص الحي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "قتل الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عاما) وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس".

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 45 إصابة، بينها خمس إصابات بالرصاص الحي و40 إصابة جراء استنشاق الغاز، وتم نقل عشرة مصابين إلى مستشفيات المدينة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي "خلال عمليات نفذها جنود الجيش في منطقة نابلس، اندلعت مواجهة عنيفة، قام خلالها عدد من الفلسطينيين بإلقاء الحجارة باتجاه الجنود، مما شكّل خطرا عليهم".

وأضاف "ردّ الجنود باستخدام وسائل تفريق الشغب، ثم بإطلاق النار باتجاهم من أجل إزالة التهديد وتفريق التجمع. وقد تم رصد عدة إصابات".

وبحسب شهود عيان، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية دهم لعدة أحياء وسط مدينة نابلس، شملت محال تجارية، وأن مواجهات اندلعت أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز.

من جانبه، قال مدير مستشفى رفيديا الحكومي فؤاد نافعة لفرانس برس إن سمارو وصل إلى المستشفى "في حالة خطيرة وفشلت محاولات الأطباء إنقاذ حياته".

وأكد مدير المستشفى وصول "ستة مصابين، أحدهم شاب أصيب بجروح خطيرة في الصدر، وحالته الآن مستقرة".