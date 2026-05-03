فقدان جنديين أميركيين خلال مناورات الأسد الإفريقي في المغرب

قالت قيادة القوات الأميركية ​في إفريقيا والقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم الأحد إن جنديين أميركيين من المشاركين في مناورات الأسد الإفريقي 2026 فقدا قرب منطقة كاب درعة للتدريب التي تقع قرب مدينة طانطان المغربية أمس السبت.

وأضاف الجانبان في بيانين منفصلين أن القوات الأميركية ‌والمغربية وغيرها من القوات التابعة لقيادة مناورات الأسد الإفريقي بدأت عمليات بحث وإنقاذ ‌منسقة في البر والجو والبحر.

وقال ‌الجيش المغربي إنهما فقدا قرب ‌جرف صخري. وأشار الجانبان ‌في البيانين إلى أن الواقعة لا تزال ​قيد التحقيق والبحث ‌جار.