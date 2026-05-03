ترامب يُبدي شكوكا بشأن مقترح السلام الإيراني مع ظهور مزيد من تفاصيله

تواصلت جهود الوساطة من أجل إنهاء الحرب في إيران، التي دخلت شهرها الثالث، في وقت أشار فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن أحدث مقترح سلام قدمته الجمهورية الإسلامية قد لا يكون كافيا لإرضائه.

وأفاد موقع "إكسيوس" الأميركي، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن المقترحات الإيرانية تشمل تحديد مهلة شهر واحد لمحادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي الحصار البحري الأميركي والقتال في كل من إيران ولبنان، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وبحسب موقع أكسيوس ، إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فستبدأ بعد ذلك محادثات لمدة شهر آخر في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية بأن المقترح يدعو إلى إنهاء كامل للصراع خلال 30 يوما، إلى جانب تقديم ضمانات تحول دون تجدد الضربات.

وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين أمس السبت، إنه تم إطلاعه على "فكرة الاتفاق"، لكنه أبدى لاحقا شكوكا بشأن ما إذا كان سيكون مقبولا بالنسبة له.

وأوضح أنه لا يستبعد استئناف الضربات على أهداف إيرانية إذا "أساء قادتها التصرف."