اليابان تخمد أكبر حريق غابات تشهده منذ عقود استمر 11 يوماً

نجحت فرق الإطفاء في اليابان باخماد حريق غابات اندلع في شمال البلاد ووُصف بانه الأكبر منذ عقود، بعد مكافحته لمدة 11 يوما.

وأفاد مسوؤولون أنه منذ أواخرأبريل، يكافح مئات من رجال الإطفاء وأكثر من ألف عسكري النيران التي أتت على نحو 1600 هكتار في منطقة إيواتي الجبلية.

وتبلغ مساحة المنطقة المتضررة ما يقارب خمسة أضعاف مساحة سنترال بارك في مدينة نيويورك.

ووفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، تضررت ثمانية مبان على الأقل وأصيب شخصان بجروح طفيفة وتم إجلاء آلاف الأشخاص.