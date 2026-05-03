ترامب لا يستبعد استئناف الحرب مع إيران

قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب، اليوم الأحد، إن ‌هناك ‌احتمالا أن تستأنف ‌الولايات ‌المتحدة ⁠شنّ هجمات على ⁠إيران.

وردا على سؤال ⁠أحد الصحافيين ⁠في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الهجمات ضد طهران، قال ترامب: "هناك احتمال أن يحدث ذلك".

ووصف الرئيس الأميركي الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بأنه "لطيف للغاية".

وأضاف ترامب: "أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له".

وتابع قائلا: "سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو"، مضيفا: "لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة".

وأشار ترامب إلى أن إيران "تعرضت لضربات قوية للغاية، وسوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها".

وكان ترامب قد قال الجمعة، إن الولايات ‌المتحدة ‌لن ⁠تنسحب من مواجهتها ⁠مع ‌إيران ⁠مبكرا.

وأكد ترامب في كلمة أن بلاده "لن تنسحب من مواجهتها مع طهران مبكرا، ثم تعود ⁠المشكلة للظهور ⁠بعد ثلاث سنوات".

وشدد ترامب على أن "المقترح الإيراني المُقدَّم غير كافٍ"، مضيفا: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأشار ترامب إلى أنه "من الصعب اليوم تحديد من هو القائد في إيران. نحاول إيجاد القادة الذين يمكننا الحديث إليهم".

وأكد ترامب أن الجيش الإيراني "تعرض لضربة ساحقة"، مضيفا: "لدينا أقوى الغواصات في العالم وأقوى جيش".