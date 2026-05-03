الأردن يستهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية

أعلن الجيش الاردني في بيان الأحد إنه استهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية. وقال بيان صادر عن الجيش الأردني: "نفذت القوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الأحد، عملية الردع الأردني التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة".

وأضاف البيان: "حددت القوات المسلحة، استنادا إلى معلومات استخبارية وعملياتية، أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية، حيث جرى استهدافها وتدميرها".

وأكدت القوات المسلحة الأردنية في البيان "أنها نفذت عمليات الاستهداف وفق أعلى درجات الدقة، وذلك لمنع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى الأراضي الأردنية".

وبيّنت القوات المسلحة أن "تلك الجماعات تعتمد أنماطا جديدة لنشاطها، مستغلة الحالة الجوية والظروف الإقليمية الراهنة لتنفيذ عملياتها"، مشيرة إلى أن "عدد محاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة شهد تصاعدا ملحوظا، ما شكّل تحديا كبيرا لقوات حرس الحدود والتشكيلات والوحدات التي تُسندها في أداء واجبها".

واختتم البيان بتأكيد القوات المسلحة الأردنية "أنها ستواصل التعامل الاستباقي الحاسم والرادع مع أي تهديد يمسّ أمن المملكة وسيادتها، وتسخّر لذلك إمكاناتها وقدراتها للتصدي له بكل قوة وحزم".