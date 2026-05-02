وزير الدفاع الألماني يطالب أوروبا بتعزيز أمنها

أشار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس السبت، إلى أن إعلان واشنطن عزمها سحب الآلاف من قواتها من ألمانيا خلال عام كان "متوقعاً"، مؤكداً ضرورة أن تبذل أوروبا المزيد من الجهود لتعزيز أمنها.

وقال بيستوريوس في بيان أرسلته وزارته لوكالة فرانس برس "انسحاب القوات الأميركية من أوروبا، ومن ألمانيا أيضاً، كان متوقعاً. وعلينا نحن الأوروبيين أن نتحمل مسؤولية أكبر عن أمننا".

وأعلن البنتاغون الجمعة أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمر بسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، ما يمثل قرابة 15% من القوات الأميركية المتمركزة في الدولة الأوروبية.

يأتي ذلك في وقت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% الأسبوع المقبل، متهما التكتل بعدم الالتزام باتفاقية تجارية وُقعت الصيف الماضي.

وجدد ترامب انتقاداته للمستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي قال الاثنين إن إيران "تُذل" واشنطن على طاولة المفاوضات. وقال ترامب إن ميرتس "يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه".

وكان الرئيس الأميركي قال الأربعاء إن واشنطن "تراجع إمكان خفض" قواتها في ألمانيا، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراراً بهذا الشأن في "فترة زمنية قصيرة".