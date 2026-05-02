الولايات المتحدة تسحب خمسة آلاف جندي من قواتها في ألمانيا

أعلن البنتاغون الجمعة، أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، ما يمثل قرابة 15% من القوات الأميركية المتمركزة في الدولة الأوروبية.

وجاء الإعلان بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بسحب قواته من ألمانيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسط خلاف مع مستشارها فريدريش ميرتس بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان "نتوقع إتمام عملية الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".

وأضاف "يأتي هذا القرار عقب مراجعة شاملة لوضع القوات التابعة للوزارة في أوروبا، مع إدراك متطلبات المنطقة والظروف على الأرض".

وأثار ميرتس غضب ترامب بعد تصريحه الاثنين أن إيران "تذل" واشنطن على طاولة المفاوضات.

ورد ترامب الثلاثاء بأن ميرتس "يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه".

والأربعاء أعلن الرئيس الأميركي أن واشنطن "تراجع إمكانية خفض" قواتها في ألمانيا، مشيراً إلى أنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن في "فترة زمنية قصيرة".

وقد سارع أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الجمعة إلى إدانة تنفيذ ترامب هذا التهديد.