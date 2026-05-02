ترامب يوسع نطاق العقوبات الأميركية على الحكومة الكوبية

قال مسؤولان في البيت ​الأبيض لرويترز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌وقع أمس ​الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع نطاق العقوبات الأميركية على الحكومة الكوبية، وذلك في إطار سعيه لممارسة مزيد من الضغوط على هافانا بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.

وذكر المسؤولان أن العقوبات الجديدة تستهدف أشخاصاً وكيانات وجهات تابعة تدعم الأجهزة الأمنية للحكومة الكوبية، أو متورطة في الفساد أو في انتهاكات خطيرة لحقوق ‌الإنسان، إلى جانب عملاء ومسؤولين ومناصرين للحكومة.

ولم يتضح حتى الآن المشمولون بالعقوبات بموجب الأمر التنفيذي، الذي ‌كانت رويترز أول من أوردت نبأه. لكن ‌نسخة من الأمر الصادر عن البيت ‌الأبيض جاء فيها ‌أن العقوبات يمكن أن تنطبق على "أي شخص أجنبي" يعمل في "قطاعات الطاقة والدفاع ​والمواد ذات ‌الصلة والمعادن ​والتعدين والخدمات المالية أو الأمن في الاقتصاد الكوبي، أو أي قطاع آخر من الاقتصاد الكوبي".

وقال المسؤولان إن الأمر ​التنفيذي يسمح بفرض عقوبات ثانوية على إجراء أو تسهيل معاملات مع الجهات المستهدفة بموجبه.