"أكسيوس": الحصار الأميركي على إيران كلف طهران 4.8 مليار دولار

كشفت تقديرات حديثة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الحصار العسكري الذي تفرضه واشنطن في خليج عُمان كبّد طهران خسائر بلغت نحو 4.8 مليار دولار من عائدات النفط، مما يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على الحكومة الإيرانية. وأوضح تقرير نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، أن الحصار يُعد أداة الضغط الأبرز للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مساعيه للتفاوض وإنهاء النزاع مع إيران. وفي إطار هذا الحصار، الذي بدأ في 13 أبريل الماضي، اعترض الجيش الأميركي وأعاد توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت تهريب النفط ومواد أخرى.

وأفادت بيانات البنتاغون بأن 31 ناقلة نفط إيرانية تحمل على متنها 53 مليون برميل، وتقدر قيمتها بـ 4.8 مليار دولار، ما زالت "عالقة في الخليج"، في حين تمكنت القوات الأميركية من مصادرة سفينتين. ومع وصول منشآت التخزين البرية الإيرانية إلى طاقتها القصوى، اضطرت طهران للجوء إلى الناقلات المتهالكة واستخدامها كمخازن عائمة للنفط، بينما لجأت ناقلات أخرى لسلوك مسارات بحرية أطول وأكثر تكلفة نحو الصين لتجنب الاعتراض البحري الأميركي.

وفي سياق متصل، حذر خبراء في تتبع حركة الملاحة البحرية من احتمالية قيام إيران بـ "عملية هروب جماعي" لناقلاتها المحتجزة. وأشار سمير مدني، المؤسس المشارك لموقع «تانكر تراكرز»، إلى أن طهران قد تستغل فرصة بناء مساحات تخزين إضافية قرب الحدود الباكستانية لتنفيذ هذا الهروب، مستشهداً بمسار ناقلة إيرانية عملاقة سارت بمحاذاة سواحل الهند وباكستان وصولاً إلى مضيق ملقا في ماليزيا لتفادي التوقيف.

وتسعى الاستراتيجية الأميركية الحالية، التي تأتي رداً على محاصرة إيران لمضيق هرمز، إلى دفع طهران نحو استنفاد كافة قدراتها التخزينية للنفط، مما سيجبرها في النهاية على إغلاق آبارها النفطية. وتوقع محللون أن تصل إيران إلى هذه المرحلة الحرجة خلال أسابيع قليلة أو شهر على أقصى تقدير.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السكرتير الصحفي للبنتاغون، جويل فالديز، أن الحصار يحقق أهدافه بنجاح، مشدداً على أن القوات الأميركية توجه "ضربة مدمرة لخيارات النظام الإيراني في تمويل زعزعة استقرار المنطقة"، ومؤكداً استمرار هذا "الضغط الذي لا يلين".