البيت الأبيض يبلغ الكونغرس أنه يعتبر الحرب مع إيران "منتهية" رغم وجود القوات الأميركية في المنطقة

أبلغ البيت الأبيض الكونغرس الأميركي في رسالة اليوم الجمعة، أنه يعتبر الحرب مع إيران "منتهية".

وبهذه الرسالة، يتجاوز الرئيس دونالد ترامب بشكل عملي الموعد النهائي القانوني الذي حدد الأول من مايو، للحصول على موافقة أعضاء الكونغرس على استمرار الحرب مع إيران.

وكان من المتوقع أصلاً أن يمر هذا الموعد دون أي تحرك من النواب الجمهوريين، الذين فضلوا ترك الأمر للرئيس.