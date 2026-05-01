البحرين تعرب عن رفضها القاطع لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وأكدت أنها تمثل تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كما أكدت الوزارة رفض المملكة بشكل قاطع الادعاءات الإيرانية التي تفتقر إلى المصداقية، وأكدت أن محاولة تصوير الإجراءات القانونية والسيادية على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان إنما تمثل تسييساً مرفوضاً وتضليلاً متعمداً للحقائق.

وأوضحت الوزارة أنها تراقب هذا السلوك المؤسف الذي تقوم به وبشكل متواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مر العقود. كما أوضحت أن مثل هذا التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يقوض أمنها واستقرارها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ علاقات حسن الجوار.

وأكدت الخارجية البحرينية مجدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعتها إلى وقف سياساتها التصعيدية وتصريحاتها غير المسؤولة، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.