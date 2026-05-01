ترامب: سأرفع الرسوم على الصادرات الأوروبية من السيارات والشاحنات إلى 25%

أعلن الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيرفع الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات والشاحنات التي مصدرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، متهما التكتل بعدم الالتزام باتفاق تجاري سابق. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "بناء على عدم التزام الاتحاد الأوروبي باتفاق التجارة المتفق عليه بالكامل، سأرفع الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة. وسترفع الرسوم إلى 25%". ولم يقدّم ترامب سبباً إضافياً للزيادة المزمعة، غير أن الإعلان جاء غداة تجديد انتقاداته للمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وقال ترامب لميرتس إنه ينبغي أن يركّز على إنهاء الحرب في أوكرانيا بدلا من "التدخل" في الشأن الإيراني.

ومن المرجح أن تتأثر ألمانيا بشكل كبير بأي زيادة حادة في الرسوم على السيارات وقطع الغيار، نظرا لأن حصتها كبيرة من صادرات السيارات في الاتحاد الأوروبي.