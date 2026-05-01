ترامب: إيران قدمت مقترحاً جديداً يهدف إلى إنهاء الصراع لكنني غير راض عن الشروط المطروحة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إنه "غير راض" عن أحدث مقترح قدمته إيران ضمن المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب بين البلدين.

وصرح ترامب للصحافيين، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض بقوله: "هم يريدون التوصل إلى اتفاق، وأنا لست راضيا عنه، لذا سنرى ما الذي سيحدث".

ولم يوضح ترامب أوجه القصور التي يراها في المقترح.

وحول الخيارات مع إيران قال: سأدمرهم أو سأبرم معهم اتفاقاً.

وأكد أن إدارته تجري مفاوضات مع إيران عبر الهاتف، وأضاف "لست متأكدا من أننا سنتوصل إلى اتفاق".

وأكد أنه غير ‌قلق بشأن ‌مخزونات ‌الصواريخ ​الأميركية، ‌وسط ​تقارير ⁠عن ​مخاوف ⁠بشأن ⁠وتيرة استخدام ⁠الأسلحة خلال الحرب ‌مع إيران.

وأوضح ‌مجدداً ‌اليوم الجمعة ‌إنه ‌يتوقع ‌انخفاض ​أسعار ‌النفط والغاز ​بمجرد ⁠انتهاء ​الحرب ⁠مع ⁠إيران.