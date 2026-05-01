مسؤولون أميركيون: الضغوط الاقتصادية استراتيجية ترامب الجديدة ضد إيران
قال مسؤولون أميركيون في إدارة الرئيس دونالد ترامب إن استراتيجيته المفضلة حالياً هي إلحاق أقصى قدر ممكن من الضغط الاقتصادي على إيران.
وأضاف المسؤولون في تصريحات متطابقة نقلها موقع "إكسيوس" وشبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، أن ترامب يخطط لتوسيع الحصار على الموانئ الإيرانية، واتخاذ إجراءات من قبل وزارة الخزانة الأميركية للحد من قدرة طهران على تحصيل الأموال من النفط والمصارف والعملات الرقمية.
