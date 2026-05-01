"سي إن إن": باكستان تعتقد أن الاتفاق بين طهران وواشنطن لا يزال ممكناً

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الوسطاء في باكستان "يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لا يزال ممكناً"، مشيرين إلى أن "الكرة الآن في ملعب طهران".

ويداهم الوقت الأطراف، إذ يُتوقع أن يكون، اليوم الجمعة، الموعد النهائي لتلقي باكستان المقترح الإيراني المعدّل، بعد أن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسخة سابقة، وفق الشبكة.

ورغم جهود إسلام آباد المكثفة للوساطة، شهد هذا الأسبوع تصعيداً في التهديدات والتصريحات من الجانبين الأميركي والإيراني.