الجيش الأميركي يوظف الذكاء الاصطناعي لرصد ألغام إيران

عززت البحرية الأميركية قدراتها لرصد الألغام البحرية عبر عقد مع شركة الذكاء الاصطناعي "دومينو داتا لاب"، في إطار مواجهة تهديدات إيران في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وتقترب قيمة العقد من 100 مليون دولار، ويهدف إلى تسريع عمليات كشف الألغام باستخدام برامج تعلم آلي قادرة على التعرف على أنواع جديدة خلال أيام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن البحرية تعمل على إزالة الألغام من المضيق، محذراً من أن إغلاقه قد يهدد الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران.

ووفقاً لمسؤول في الشركة، فإن التكنولوجيا الجديدة تتيح نشر الأنظمة بسرعة في مناطق النزاع، وتحويل مهمة رصد الألغام من السفن التقليدية إلى أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ونقلت رويترز عن المصدر قوله إن البرنامج يدمج بيانات من عدة أجهزة استشعار، ما يتيح تحسين دقة الكشف وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.