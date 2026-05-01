مسؤول أميركي لـ "رويترز": الأعمال العسكرية مع إيران "انتهت" وفق قانون صلاحيات الحرب

قال مسؤول أميركي بارز في إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الأعمال العسكرية مع إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، "منتهية" لأغراض قانون صلاحيات الحرب.

وأضاف المسؤول: "اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين اعتباراً من الثلاثاء 7 أبريل، وتم تمديده لاحقاً، ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية وإيران منذ الثلاثاء 7 أبريل".

وتنقضي الجمعة مهلة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على إيران، أو اللجوء للكونغرس وتقديم مبررات لتمديدها.

لكن هذا الموعد، وهو نهاية مهلة مدتها 60 يوماً، سيمر على الأرجح من دون تغير ⁠في مسار الصراع الذي اعتراه الجمود وتحول إلى مواجهة بشأن طرق الشحن.