بريطانيا ترفع خطر التهديد الإرهابي إلى "شديد" بعد حادث الطعن

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رفع مستوى التهديد الإرهابي، أمس الخميس، إلى "شديد"، وهو ثاني أعلى مستوى في النظام المكون من 5 مستويات، وذلك غداة تعرض رجلين للطعن في لندن.

وذكرت الوزارة أن المركز المشترك لتحليل الإرهاب، رفع مستوى التهديد الوطني في المملكة المتحدة من "كبير"، ما يعني أن الهجوم محتمل، إلى "شديد"، ما يعني أن الهجوم محتمل للغاية في الأشهر الستة المقبلة.