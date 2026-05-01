"إن بي سي نيوز": تعرض 5 أشخاص لعملية طعن داخل مدرسة في أميركا

تعرض 5 أشخاص على الأقل للطعن أربعة منهم في حالة خطيرة في مدرسة بتاكوما بولاية واشنطن، وفق "إن بي سي" نيوز.

وقالت إن: "خمسة أشخاص على الأقل تعرضوا لعملية طعن داخل مدرسة فوس الثانوية في مدينة تاكوما بولاية واشنطن الأميركية، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم بجروح خطيرة".

وأوضحت أن "قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به في تنفيذ الهجوم، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه".

وقالت المتحدثة باسم قسم شرطة تاكوما، شيلبي بويد، إن خمسة من الأشخاص هم طلاب، بمن فيهم المشتبه به، وواحد منهم حارس أمن.

ولم تصرح السلطات عن سبب الحادث الذي وقع في مدرسة فوس الثانوية في تاكوما، فيما أكدت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء أن فرق الطوارئ استجابت لبلاغ المدرسة الساعة 13:38 ظهراً في التوقيت المحلي.