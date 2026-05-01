مجلس الشيوخ الأميركي يرفض للمرة السادسة قراراً لإنهاء العملية العسكرية في إيران

صوت مجلس الشيوخ الأميركي للمرة السادسة على رفض مشروع قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية الأميركية في إيران إلى حين حصولها على موافقة من الكونغرس.

وفشل مشروع القرار الذي قدمه السيناتور الديمقراطي آدم شيف بعد تصويت 50 عضواً ضده مقابل 47 لصالحه.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن السيناتور الديمقراطي جون فيترمان كان الديمقراطي الوحيد الذي صوّت بالرفض، فيما صوّت الجمهوريان سوزان كولينز وراند بول لصالح القرار.

وأشارت إلى أن تصويت كولينز يُعد لافتاً، كونه المرة الأولى التي تدعم فيها مشروع القرار.