ترامب: أعتقد أنه يجب السماح للمنتخب الإيراني بالمشاركة في كأس العالم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران في حالة سيئة وتم القضاء على قادتها، مؤكداً أنها تريد ابرام اتفاق، والمشكلة لدى الولايات المتحدة عدم معرفتها من يحكم في طهران، معتقداً أنه يجب السماح للمنتخب الإيراني بالمشاركة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأضاف في كلمة عقب توقيع أوامر تنفيذية، اليوم الخميس، أن الحصار ناجح على إيران التي لا تستطيع بيع نفطها، مشدداً على أنه لن يسمح بامتلاك طهران لسلاح نووي، بعد قضاء القوات الأميركية على 90% من مصانع الصواريخ الإيرانية.