الجيش الأميركي يطلع ترامب على خيارات عسكرية بشأن إيران

قال مسؤول أميركي إن كبار القادة العسكريين في الولايات المتحدة، بينهم قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، سيقدمون إحاطة للرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق، اليوم الخميس، حول إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

ونقلت رويترز عن المسؤول أن وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين سيشاركان أيضاً في الإحاطة.

ولم يكشف المسؤول عن نطاق الخيارات التي ستناقش، لكنه أشار إلى أن الإحاطة ستركز على الإجراءات اللازمة لدفع إيران إلى التفاوض من أجل إنهاء الصراع.