سي بي أس: إدارة ترامب تبحث مع الكونغرس تفويضاً للحرب على إيران قبل انتهاء المهلة

كشف مسؤول في البيت الأبيض عن إجراء مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع أعضاء في الكونغرس بشأن الحصول على تفويض تشريعي يتعلق بالحرب على إيران، وذلك قبيل انتهاء المهلة المحددة، يوم غد الجمعة، بحسب شبكة سي بي أس نيوز.

وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يتعين على الرئيس إخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من إدخال الولايات المتحدة في أعمال قتالية جديدة، لتبدأ بعدها مهلة تمتد 60 يوماً، ومع انتهاء هذه المهلة، يصبح لزاماً على الرئيس إنهاء استخدام القوة ما لم يحصل على موافقة صريحة من الكونغرس.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، اليوم الخميس، إنه لا يرى ضرورة لإجراء تصويت في الكونغرس للموافقة على العملية المتعلقة بإيران، معتبراً أن الولايات المتحدة "ليست في حالة حرب".