نشر صورة لمهاجم عشاء مراسلي البيت الأبيض داخل غرفة الفندق وبحوزته أسلحة الاقتحام

نشر الادعاء العام في أميركا صورة للمسلح المزعوم كول ألين داخل غرفة في فندق واشنطن هيلتون وبحوزته أسلحة نارية، وذلك قبل أن يحاول اقتحام عشاء مراسلي البيت الأبيض.

والصور التي نشرتها وزارة العدل الأميركية للأسلحة، بينها مسدس وبندقية صيد، قالت إنها صودرت من المتهم في حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض.

ووجهت محكمة أميركية، الاثنين، اتهامات بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمتهم بعد أن أطلق النار في الردهة الخارجية للقاعة التي استضافت الحفل ليل السبت، بحضور دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته.

وقال المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي جاسون باك، في حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال، أن جوهر الخلل الأمني في الهجوم الذي استهدف ترامب وعددا من الشخصيات في إدارته خلال حفل العشاء في فندق واشنطن هيلتون، كان مفتاح غرفة في الفندق وهو ما حصل علية المهاجم بسهولة.

وذكر تقرير أن الفندق يضم 1107 غرف، و47 قاعة اجتماعات، وأربعة مرافق لتناول الطعام، وأن هذه المنشأة الواقعة في قلب العاصمة الأمريكية لا يمكن إغلاقها بالكامل.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إن إحدى تلك الغرف حجزها المسلح البالغ من العمر 31 عاما، والذي سجل دخوله قبل يوم من إطلاق النار، ما منحه معرفة أعمق بتفاصيل الفندق.

ولفت التقرير إلى أن المشتبه به، كول ألين، قال في سلسلة من الكتابات التي راجعتها الصحيفة، إنه دخل الفندق ومعه أسلحة عدة، وإن "لا أحد هناك يفكر ولو للحظة في أنني قد أكون تهديدا".

كما أشار أشخاص مطلعون على التحقيق إلى أن المحققين عثروا داخل غرفة ألين في الفندق على مخزن ذخيرة معبأ يتسع لـ10 طلقات، وسكينين، وحاسوب محمول، وقرص صلب، وإيصال مترو، وقناع مُرشح.