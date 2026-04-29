وزير الحرب الأميركي: الاتفاق النووي السابق مع إيران كان سيئاً

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة حققت إنجازات في الأسابيع الماضية، وحرصت على عدم حصول إيران على سلاح نووي، مبيناً أن طهران لم تتخلَّ عن طموحاتها النووية.

وشدد في جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء، على أن الاتفاق النووي السابق مع إيران كان سيئاً، وأسهم في تمويل أذرعها في المنطقة.

وقال إن بلاده تعيد قاعدة التصنيع الدفاعي إلى وتيرة الحرب، وتعيد بناء الجيش ليفخر به الأميركيون.

ولفت إلى أهمية صياغة نسخة جديدة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعيده إلى جذوره القتالية، مع تحمل الحلفاء مسؤولياتهم.

وبين أن بلاده تواجه بيئة معقدة من التهديدات في ميادين العمليات المختلفة.