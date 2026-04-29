ترامب يلتقي كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط لبحث تداعيات الحصار على إيران

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار مساعديه التنفيذيين في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، حيث ناقشوا استمرار الضغط على أسعار النفط في ظل الحرب مع إيران، إلى جانب قضايا أخرى، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة سي إن إن.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز" إن ترامب ومسؤولي شركات النفط ناقشوا خطوات لمواصلة الحصار المفروض على إيران لأشهر إذا لزم الأمر.

وحضر الاجتماع كل من كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إضافة إلى صهر الرئيس جاريد كوشنر. وكان من بين الحاضرين الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون النفطية مايك ويرث، وفقاً للشبكة.

وقال مسؤول أميركي إن الحضور كانوا في الغالب من شركات الشحن والتجارة، وأضاف أن من كانوا في الاجتماع أشادوا بالحصار الأميركي على إيران، ودعوا ترامب إلى الإبقاء عليه، وطلبوا المزيد من إعفاءات قانون جونز.

وكان ترامب قد منح الأسبوع الماضي تمديداً لمدة 90 يوماً للإعفاء قانون جونز، ما يسهل نقل النفط والغاز وغيرها من السلع داخل الولايات المتحدة.