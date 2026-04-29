الرئيس اللبناني: على إسرائيل تنفيذ وقف النار "بشكل كامل" قبل المفاوضات

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء إن على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار مع حزب الله "بشكل كامل" قبل بدء المفاوضات المباشرة بين البلدين، مشيرا الى أن بيروت تنتظر من واشنطن تحديد موعد لبدئها.

ونقل بيان للرئاسة عن عون قوله "على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي ان الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولا تنفيذ وقف اطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها الى المفاوضات"، مضيفا "لا يجوز ان تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على حالها بعد اعلان وقف اطلاق النار".

وتابع "نحن الآن بانتظار تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات" المباشرة مع إسرائيل، بعدما أجرى البلدان برعاية أميركية، لقاءين على مستوى السفراء في واشنطن.