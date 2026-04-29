بريطانيا تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على إجراء مماثل

قالت وزارة ‌الخارجية البريطانية ​اليوم الأربعاء إنها طردت دبلوماسيا روسيا في خطوة للرد بالمثل، بعد أن طردت موسكو في الشهر الماضي مسؤولا في السفارة البريطانية، متهمة إياه بالتجسس الاقتصادي.

وقال متحدث باسم ‌الحكومة البريطانية إن بلاده تندد بشدة بالإجراءات التي ‌اتخذتها روسيا في مارس. ‌ووصف الاتهامات الروسية بأنها ‌لا أساس ‌لها من الصحة وبأنها جزء ​من حملة ‌ترهيب.

وأضاف ​المتحدث "هذا السلوك غير مقبول بتاتا، ولن نتسامح بشأن مضايقة أو ترهيب موظفينا ​الدبلوماسيين".

واستُدعي السفير الروسي لدى لندن إلى وزارة الخارجية، وأُبلغ بأن الحكومة ستلغي اعتماد دبلوماسي روسي. ولم يُكشف عن اسم الدبلوماسي.

ومضى المتحدث قائلا "أي إجراء إضافي من جانب ‌روسيا سيُعتبر تصعيدا وسيُقابل برد حازم ​ومتناسب".