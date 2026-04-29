ترامب لإيران: وداعاً للرجل اللطيف

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران في تدوينة على منصة تروث سوشال، اليوم الأربعاء، ظهر فيه من خلال صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي حاملاً بندقية هجومية أميركية، وكتب على الصورة: وداعاً للرجل اللطيف.

وكتب ترامب في التدوينة: "إن إيران عاجزة عن ضبط سلوكها، لا يعرفون كيف يوقعون اتفاقاً غير نووي، عليهم أن يصبحوا أكثر ذكاءً في وقت قريب".

يأتي هذا في ظل استمرار حصار الولايات المتحدة لإيران وغموض مسار المفاوضات.