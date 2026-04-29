ترامب يحث إيران على "التعقل سريعا" وإبرام اتفاق

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم ​الأربعاء إيران على "التعقل سريعا" وإبرام اتفاق، وذلك بعد أيام من الجمود في المساعي الرامية إلى إنهاء الصراع وبعد تقرير إعلامي أشار إلى أن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.

وفي منشور على منصة تروث سوشال، قال ترامب إن إيران "لم تتمكن من تسوية أمورها". وسبق أن صرح ترامب بأن إيران يمكنها الاتصال به إذا أرادت التحدث، وشدد مرارا على أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن ترامب أصدر تعليمات لمساعدين بالاستعداد لحصار مطول على موانئ إيران في محاولة لإجبارها على الاستسلام.

كما نقلت الصحيفة عن المسؤولين أن ترامب فضّل الاستمرار في الضغط على اقتصاد إيران وصادراتها النفطية من خلال منع الشحن من وإلى موانئها. لأن الخيارات الأخرى أمامه - وهي استئناف القصف أو الانسحاب من الصراع- تنطوي على مخاطر أكبر.

وكتب ترامب في المنشور على تروث سوشال اليوم الأربعاء "إنهم لا يعرفون كيفية توقيع اتفاق غير نووي. من الأفضل لهم أن يتعقلوا قريبا!"، دون أن يوضح ما الذي سيترتب على مثل هذا الاتفاق.

وترغب إيران في ‌الحصول على نوع من الاعتراف الأميركي بحقها في تخصيب اليورانيوم لما تقول إنه أغراض سلمية ومدنية.

ولدى إيران مخزون يبلغ حوالي 440 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من تلك التي يمكن معها استخدام اليورانيوم في صنع عدة أسلحة نووية.