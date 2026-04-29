الملك تشارلز يزور نيويورك لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر

يصل الملك تشارلز ​ملك بريطانيا وزوجته الملكة كاميلا إلى نيويورك اليوم الأربعاء ‌لإحياء ​ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدينة في 11 سبتمبر 2001، وذلك في إطار زيارة دولة للولايات المتحدة تستغرق أربعة أيام.

يأتي وصول الملك والملكة المقرر إلى نيويورك بعد يوم حافل في واشنطن أمس الثلاثاء، حيث ألقى تشارلز خطابا أمام الكونغرس الأميركي، وعقد اجتماعات مغلقة مع الرئيس دونالد ترامب وسط توترات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن الحرب مع إيران، كما اجتمع مع قادة قطاع التكنولوجيا ‌الأميركي.

وخلال مأدبة عشاء رسمية بالبيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، أشار ترامب إلى أن تشارلز أبلغه أنه يؤيد إنهاء برنامج ‌إيران النووي. والملك لا يتحدث باسم الحكومة البريطانية، ولم ‌يتسن التأكد من أنه أدلى بهذا التصريح لترامب. ولم ‌ترد رئاسة الوزراء البريطانية ‌وقصر بكغنهام بعد على طلبات التعليق.

وسيبدأ تشارلز وكاميلا يومهما في نيويورك بحضور مراسم ​في النصب التذكاري لضحايا ‌11 سبتمبر ​في جنوب مانهاتن، حيث دمر انتحاريون من تنظيم "القاعدة" برجي مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، في هجوم أودى بحياة ما يقرب من ​2800 شخص. ومن المتوقع أن يلتقي تشارلز مع رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني خلال المراسم.

ويتوجه الملك بعد ذلك إلى هارلم لزيارة منظمة مجتمعية محلية أطلقت مبادرة زراعية بعد الدوام الدراسي بهدف مكافحة انعدام الأمن الغذائي. ومثلت هذه المشاريع شغفا للملك على مدى عقود.