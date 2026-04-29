ترامب: الملك تشارلز لا يريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا

قال الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب، اليوم، إن الملك تشارلز ملك ‌بريطانيا لا ​يريد لإيران امتلاك سلاح نووي..

وقال ترامب خلال العشاء "نبذل بعض الجهود ‌في الشرق الأوسط حاليا، ونحقق نتائج جيدة جدا".

وأضاف: "هزمنا ‌هذا الخصم عسكريا، ولن نسمح له أبدا ‌بامتلاك سلاح نووي.. تشارلز ‌يتفق معي في ذلك أكثر مني شخصيا".

وفي تصريحات أعقبت تصريحات ترامب، ​لم يتطرق الملك ‌تشارلز إلى إيران ​أو الحرب.

وفي خطاب ألقاه أمام الكونجرس في وقت سابق، لم يشر تشارلز صراحة إلى ⁠الحرب الإيرانية، لكنه أشار إلى انتقادات ترامب لحلف شمال الأطلسي وسلط الضوء على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا ومخاطر سياسة الانعزال.

وتؤكد كل من بريطانيا والولايات المتحدة منذ ‌سنوات على ضرورة امتناع طهران عن تطوير أسلحة نووية.