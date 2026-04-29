"وول ‌ستريت ​جورنال": ترامب يطلب من مساعديه الاستعداد لفرض حصار مطول على إيران

​نقلت صحيفة وول ‌ستريت ​جورنال، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب ⁠أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لفرض حصار مطول على إيران.

وقال ‌التقرير إن ترامب فضل ‌في اجتماعات عقدت في ‌الآونة الأخيرة مواصلة ‌الضغط على ‌الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط ​الإيرانية ‌من خلال ​منع الشحن ⁠من وإلى موانئها، وإنه ​يعتقد ⁠أن الخيارات ⁠الأخرى، بما في ذلك استئناف ⁠القصف أو الانسحاب من الصراع، تنطوي على مخاطر أكبر من الإبقاء على ‌الحصار.