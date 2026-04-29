أميركا تعلن استهداف البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، "استهداف" البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران، ووصولها إلى العملات المشفرة، وأسطولها غير الرسمي، وشبكات شراء الأسلحة، وتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة، ومصافي النفط الصينية الصغيرة المستقلة التي تدعم تجارة النفط الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان، إن هذه الإجراءات أدت إلى تعطيل عشرات المليارات من الدولارات، من "الإيرادات التي كان من الممكن استخدامها لتمويل الإرهاب"، وذلك عبر حملة ضد طهران أطلقت عليها واشنطن اسم "الغضب الاقتصادي".

وأضاف بيسنت: "في ظل حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس الأميركي، تضاعف التضخم في طهران وانخفضت قيمة عملتها بشكل حاد".

وتابع: "تقترب جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني، من بلوغ طاقتها التخزينية القصوى، مما سيجبر النظام على خفض إنتاج النفط، ما سيؤدي إلى خسارة إضافية في الإيرادات تقدر بنحو 170 مليون دولار يوميا، وإلحاق ضرر دائم بالبنية التحتية النفطية الإيرانية".

وختم بيانه قائلا: "ستواصل وزارة الخزانة ممارسة أقصى الضغوط، وأي شخص أو سفينة أو كيان يسهل تدفقات غير مشروعة إلى طهران يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية".