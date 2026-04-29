بداية من يوليو.. ترامب أول رئيس أميركي على جوازات السفر

سيظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جوازات سفر جديدة ستصدر لمناسبة الذكرى الـ 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة في يوليو، بحسب ما أكد متحدث باسم الخارجية الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، على منصة إكس إنه "مع احتفال الولايات المتحدة في يوليو بالذكرى الـ 250 لتأسيسها، تستعد الوزارة لطرح عدد محدود من جوازات السفر الأميركية المصممة خصيصا لإحياء هذه المناسبة التاريخية".

ولم يسبق أن ظهر رئيس أميركي في منصبه على جوازات السفر.

وأعاد بيغوت نشر مقالة لقناة "فوكس نيوز ديجيتال" يظهر النموذج الجديد الذي يتضمن في صفحاته الداخلية صورة لترامب مع توقيعه باللون الذهبي، إضافة إلى صورة للآباء المؤسسين يوم إعلان الاستقلال في 4 يوليو 1776.

ومن المقرر أيضا إصدار قطعة نقدية تذكارية ذهبية تحمل صورة ترامب في هذه المناسبة.

ومنذ عودته إلى السلطة، أُطلق اسم ترامب على عدد من المباني في العاصمة، بينها قاعة "كينيدي سنتر" الشهيرة ومعهد السلام.

كما يعتزم ترامب تنظيم سباق سيارات "إندي كار" في واشنطن بين 21 و23 أغسطس ضمن احتفالات الذكرى الـ250.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية، طالب عدم كشف هويته، أن هذه الجوازات لن تُصدر إلا في واشنطن وستتوافر بكمية محدودة فقط.