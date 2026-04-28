ملك الأردن خلال لقائه محمود عباس: "المنطقة لن تنعم بالاستقرار" من دون قيام دولة فلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان الثلاثاء أن "المنطقة لن تنعم بالاستقرار" من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق ما جاء في بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن الملك عبدالله أكد أن "المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين".

كما جدّد رفضه أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى "فرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة"، في إشارة الى الاستيطان في الضفة الغربية وعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس واحتلال قطاع غزة.

وصرفت تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران الأنظار عن القضية الفلسطينية. وتوقف الحديث عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إعمار غزة ومبادرة "مجلس السلام".