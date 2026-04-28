أحكام بالسجن تصل لعشر سنوات لـ 25 متهما لتأييدهم الاعتداءات الإيرانية على البحرين

صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية أصدرت بجلسة اليوم الثلاثاء أحكامًا بحق 25متهما في 22 قضية متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد الاعتداءات الإيرانية على البلاد والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، فضلًا عن إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت بسجن 24 متهما لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات وغرامات بمبلغ ألفي دينار لبعضهم، وقضت بحبس متهم واحد لمدة سنة وتغريمه ألفي دينار، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الثلاثاء.

وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تفيد برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتأييد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحرين في ظل تعرضه للعدوان.

وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت هذه الدعاوى على عدة جلسات رُوعيت فيها كافة الضمانات القانونية المقررة من حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن صدرت اليوم الأحكام المتقدمة.