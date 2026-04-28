الملك تشارلز يصل إلى البيت الأبيض للاجتماع مع ترامب

وصل الملك تشارلز ملك بريطانيا إلى البيت الأبيض ​اليوم الثلاثاء لعقد اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار زيارة دولة تهدف ‌إلى تأكيد أهمية الوحدة ​بين الحليفين اللذين تربطهما علاقة طويلة الأمد على الرغم من الخلافات بشأن الحرب في إيران.

وكان ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في استقبال الملك تشارلز والملكة كاميلا في زيارة صباحية إلى المقر الرئاسي، وبعدها من المقرر أن يلقي الملك خطابا نادرا أمام الكونغرس في الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت غرينتش).

ويقوم تشارلز وعقيلته الملكة كاميلا بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة تستغرق أربعة أيام بهدف تأكيد العلاقات الوثيقة بين بريطانيا ومستعمرتها السابقة على مدى 250 عاما منذ الاستقلال، والتي عرفت خلال العقود الماضية باسم "العلاقة الخاصة".

وفي خطاب أمام الكونغرس، سيتجنب الملك الخوض في الخلافات السياسية الحادة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لكنه سيؤكد القيم المشتركة بين بلديهما، والمتمثلة في الالتزام ‌بتعزيز السلام والتعاطف والديمقراطية، إضافة إلى حماية البيئة والحريات الدينية.

وقال المصدر إن من المقرر أن يستغرق خطاب الملك نحو 20 دقيقة.

وسيركز الخطاب على العلاقات الوطيدة بين البلدين وكيف يمكن لتحالفهما أن يسهم في تعزيز الأمن ​والازدهار العالميين.