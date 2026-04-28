بريطانيا تستدعي سفير إيران بسبب تعليقات "غير مقبولة" للسفارة

أعلنت ‌بريطانيا ​اليوم الثلاثاء أنها استدعت السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة على خلفية ما وصفته الحكومة ‌بتعليقات السفارة الإيرانية "غير المقبولة والتحريضية" ‌على مواقع التواصل ‌الاجتماعي.

وأوضح وزير ‌شؤون ‌الشرق الأوسط البريطاني ​هاميش فالكونر ‌في ​بيان نقلته وزارة الخارجية أن ​السفارة "يجب أن تتوقف عن أي شكل من أشكال التواصل الذي يمكن تفسيره على أنه تحريض ‌على العنف في ​المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي".