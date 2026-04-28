الرئيس التونسي يقيل وزيرة الصناعة إثر انتقادات لمشاريع طاقة متجددة

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وذلك إثر انتقادات واسعة لمشاريع قوانين ترّخص لشركات أجنبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

ونشرت الرئاسة بيانا جاء فيه "قرر رئيس الجمهوريّة إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وتكليف صلاح الزواري وزير التّجهيز والإسكان بتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتية".

وأتت الخطوة إثر انتقادات رافضة لخمسة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة ومن المقرر أن يناقشها البرلمان، تتعلّق بمنح رخص استثمار لشركات أجنبية في مجال الطاقة الشمسية.

وأكدت الحكومة أن المشاريع تهدف إلى "تعزيز الاستقلالية الطاقية وتأمين التزود بالطاقة وتخفيض كلفة انتاج الكهرباء" في البلاد التي تواجه عجزا في انتاج الطاقة.

وتخصص مشاريع الاستثمار لمحافظات داخلية مهمّشة وتشهد نسب تنمية ضعيفة على غرار سيدي بوزيد وقفصة وقابس، وبطاقة إجمالية تناهز 600 ميغاوات وبإجمالي استثمارات 1640 مليون دينار "حوالى 500 مليون يورو".