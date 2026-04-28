مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفل في هجمات إسرائيلية على غزة

قال مسؤولون بقطاع الصحة إن غارات جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وذكر مسعفون أن طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت الطفل عادل النجار في شرق خان يونس جنوب القطاع، في حين استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وفي مشرحة مجمع ناصر ‌الطبي، وصل الأقارب لتوديع النجار ‌قبل نقله إلى المقبرة لدفنه.

وقال الأقارب إن الطفل كان ​يجمع الورق المقوى الذي تستخدمه الأسرة في الطهو. ولا توجد كهرباء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، ويشتكي الفلسطينيون من القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول غاز الطهي.