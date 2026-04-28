طائرات مسيّرة روسية تنفّذ ضربة نهارية نادرة على كييف

دوّت انفجارات قوية في كييف الثلاثاء بعد وقت قصير من إنذار في العاصمة من ضربة جوية، وفق ما لاحظه صحافيو وكالة فرانس برس، وأشارت السلطات إلى هجوم بطائرات مسيّرة روسية.

وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو إن "الدفاعات الجوية تعمل في حي أوبولون" شمال كييف،على التصدي للمسيّرات.

وسبق ذلك بقليل إعلان القوات الجوية رصد طائرات مسيّرة تتجه نحو المدينة.

ويشكّل هذا الهجوم النهاري تطورا نادرا، إذ درجت روسيا على تنفيذ ضربات على أوكرانيا يوميا في الليل، لكنّ هجمات عدة واسعة النطاق وقعت أيضا في وضح النهار خلال الأشهر الأخيرة.

وسقطت شظايا من طائرات مسيّرة في حي تشيفتشنكيفسكي غرب كييف، ما أدى بحسب رئيس البلدية إلى حادث بين عدد من السيارات صدمت إحداها أحد المشاة.