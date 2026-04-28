البحرين.. المؤبد لمتهمَيْن أفغانيَّيْن وثلاثة بحرينيين للتخابر مع إيران

أصدرت محكمة بحرينية الثلاثاء أحكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة أشخاص، أفغانيَّين وثلاثة بحرينيين، بتهمة التخابر مع إيران، التي شنّت هجمات طوال أسابيع على مواقع عدة في البلاد ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية.

وقالت النيابة العامة البحرينية في بيان "صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، بجلسة اليوم الثلاثاء حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين من بينهم اثنان يحملون الجنسية الأفغانية وأربعة بحرينيين بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها".

وأضافت أن المحكمة "قضت بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمين الأفغان من البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة".