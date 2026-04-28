"أكسيوس": مخاوف من انجرار أميركا إلى حرب باردة مع إيران

عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من انجرار الولايات المتحدة إلى حالة حرب باردة مع إيران لا حرب فيه ولا اتفاق.

وقالوا في تصريحات لموقع "أكسيوس" إن الحرب الباردة تعني بقاء الحصار الأميركي على مضيق هرمز وانتظار تراجع أحد الأطراف للتوصل لاتفاق، أو قيام أحدهما بالتصعيد أولاً.

وأضافوا أن الحرب الباردة هي أسوأ ما يمكن أن يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسياً واقتصادياً، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وأكد خمسة مستشارين تحدثوا مع ترامب، إن الرئيس يتأرجح بين خيار شن ضربات عسكرية جديدة أو الانتظار لمعرفة ما إذا كانت سياسة "الضغط الأقصى"، عبر العقوبات ستدفع إيران للتفاوض بشأن إنهاء برنامجها النووي.

وذكر أحد المستشارين أن الرئيس أخبره بأن الإيرانيين "لا يفهموا سوى القنابل"، وأضاف: "الرئيس محبط، ولكنه واقعي، فهو لا يرغب في استخدام القوة لكنه لا ينوي التراجع أيضاً".