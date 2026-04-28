مسؤول أميركي: ترامب غير راض عن المقترح الإيراني

قال ⁠مسؤول أميركي، ‌اليوم الثلاثاء، ‌إن الرئيس ‌دونالد ‌ترامب ‌غير ​راض ‌عن ​المقترح ⁠الإيراني ​لأنه لم ⁠يتطرق ⁠إلى ⁠البرنامج ‌النووي لطهران. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب أبلغ مستشاريه بعدم رضاه عن المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، وذلك خلال مناقشات في البيت الأبيض.

وبحسب تقرير للصحيفة، يتضمن المقترح إنهاء الحصار البحري الأميركي مقابل فتح المضيق، لكنه يتجاهل ملف البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يعد نقطة خلاف رئيسية، إذ ترفض طهران تعليق أنشطتها النووية أو تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأشارت مصادر أميركية إلى أن قبول العرض قد يفسر على أنه تنازل سياسي لا يحقق مكسباً لواشنطن.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ترامب يطالب باتفاق أوسع يشمل البرنامج النووي والصواريخ ودور طهران الإقليمي.

وأكدت الوكالة أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران تعثرت مجدداً، في ظل تمسك كل من طهران وواشنطن بشروطهما.