روبيو: منع إيران من امتلاك سلاح نووي "القضية الأساسية" في أي اتفاق

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، رداً على سؤال بشأن المقترح الإيراني الأخير الذي يقضي بتأجيل مناقشات برنامجها النووي مقابل إنهاء سيطرتها على مضيق هرمز إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار وأنهت الحرب، إن القضية الأساسية لا تزال تتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال روبيو: "لا شك في ذهني أنه في وقت ما في المستقبل، إذا ظل هذا النظام الديني المتشدد في السلطة في إيران، فسوف يقرر أنه يريد سلاحاً نووياً".

وأضاف: "هذه القضية الجوهرية لا تزال بحاجة إلى مواجهة. إنها لا تزال القضية الأساسية هنا".

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن الإيرانيين جادون في التوصل إلى اتفاق، قال روبيو إنهم مفاوضون بارعون يسعون لكسب الوقت.

وأضاف: "لا يمكننا السماح لهم بالإفلات من ذلك. يجب أن نضمن أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يكون اتفاقا يمنعهم بشكل حاسم من الاندفاع نحو امتلاك سلاح نووي في أي وقت".