وزير الخزانة الأميركي: المؤسسات التي تعمل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

قال ​وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم، ​إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية، ووصف هذا التحذير بأنه جزء من حملة تهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية ⁠على إيران في خضم الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية مطلع الأسبوع ‌بأن إيران استأنفت رحلاتها التجارية من مطار طهران الدولي لأول مرة منذ ‌بدء الحرب.

وتقول ‌وزارة الخزانة الأميركية ‌إن واشنطن تفرض "خنقاً مالياً" على الحكومة الإيرانية.

وقال بيسنت ​في منشور ‌على إكس "التعامل ​التجاري مع شركات الطيران ⁠الإيرانية الخاضعة للعقوبات يعرض لخطر العقوبات الأميركية". وأضاف "ينبغي على الحكومات الأجنبية اتخاذ جميع الإجراءات ​اللازمة لضمان ⁠عدم ⁠تقديم الشركات الخاضعة لسلطتها القضائية أي خدمات لتلك الطائرات، بما في ذلك تزويدها ⁠بوقود الطائرات وخدمات التموين ورسوم الهبوط أو الصيانة".